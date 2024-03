Pirri, lavori in Municipalità per la riqualificazione dello stabile

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lavori in Municipalità per la riqualificazione dello stabile: scongiurata la chiusura degli uffici a seguito dell’apertura del cantiere. La presidente Maria Laura Manca: “Siamo davvero soddisfatti, dopo un’attesa di 30 anni, siamo riusciti ad avviare i lavori, oramai urgenti, per la risistemazione dello stabile di via Riva Villasanta sempre più fatiscente”.

690 mila euro sono i fondi stanziati per la casa comunale che riguardano la copertura, il parcheggio e il risanamento interno. “I lavori sono iniziati in queste settimane con la mediazione degli uffici della Municipalità del Comune di Cagliari, siamo riusciti a trovare una soluzione per ottemperare le esigenze sia di continuità nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza, sia di proseguire i lavori nella struttura” precisa Manca. “Riusciamo ad agire anche sulle barriere architettoniche permettendo a disabili ed anziani un accesso maggiormente dignitoso rispetto all’attuale”.

È previsto lo spostamento temporaneo al primo piano dell’anagrafe, dello stato civile, dei servizi di supporto, dell’ufficio tecnico fino a fine lavori, che dovrebbero essere chiusi a giugno.

“Il confronto intenso con gli uffici comunali avvenuto in queste settimane, ci ha rassicurato, siamo fiduciosi che possano, dopo giugno, essere avviati anche i lavori sullo stabile della ex Municipalità, di cui il Comune ha previsto somme in bilancio, funzionali per il ripristino del servizio della Polizia Municipale attualmente non presente in tutte le sue forze a Pirri. L’attenzione ovviamente rimane massima” conclude la presidente Manca.