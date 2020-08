Pirri, in piazza Italia schianto tra il bus Ctm e una Modus: 42enne cagliaritana in stato di choc, illeso il figlio

Incidente stradale questa sera a Pirri tra un Bus CTM e un’autovettura. In piazza Italia intorno alle 18 i due veicoli si sono scontrati e sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. L’autovettura era condotta da una donna con a bordo il figlio. Solo la conducente è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata con assegnato codice verde al P.S. dell’ospedale Marino. Fortunatamente senza particolari conseguenze, solo in stato di shock. Mentre il figlio è rimasto illeso. L’autobus percorreva la Via Riva Villasanta diretto verso Via Italia. In piazza Italia, all’incrocio semaforico si è scontrato con una Renault Modus condotta da una cagliaritana, 42 anni, con a bordo il figlio di 10 anni, che proveniente da Via del Risorgimento era diretta verso Via Toti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.