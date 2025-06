Dove dovevano esserci biciclette, ora ci sono auto. E a Pirri, nei giardini di via Eroi d’Italia, qualcuno ha pensato bene di rendere “ufficiale” l’abuso, cancellando ogni traccia dello spazio ciclabile per trasformarlo in un parcheggio fai da te.

Un cittadino segnala con esasperazione una situazione diventata ormai insostenibile. L’area, pensata originariamente come spazio riservato alle biciclette, è stata progressivamente trasformata in un parcheggio improvvisato. E adesso, secondo la denuncia, c’è stato addirittura chi ha “ufficializzato” il cambio di destinazione d’uso, cancellando di fatto lo spazio ciclabile. “Qualcuno si è procurato un posto auto eliminando lo spazio destinato alle biciclette”, racconta. Abbiamo fatto oggi una segnalazione alla polizia urbana ed agli uffici competenti. Il posteggio è stato costantemente occupato dalle auto da poco dopo l’apertura dei giardini. Questa settimana qualcuno ha semplicemente deciso di ‘formalizzare’ definitivamente la nuova destinazione”. Un gesto che non solo toglie spazio alla mobilità dolce, ma crea anche problemi di sicurezza stradale. “Il punto è critico – prosegue la segnalazione – in quanto le macchine, là posteggiate, ostacolano la visuale in una curva a gomito in una strada a doppio senso di marcia”. La richiesta dei residenti è chiara: ripristinare al più presto l’area destinata alle biciclette e riportare ordine in uno spazio pubblico che, a causa di comportamenti arbitrari e dell’assenza di controlli, rischia di diventare fonte di pericolo per automobilisti, ciclisti e pedoni.