Pirri, il Natale si colora nel parco dell’ex vetreria

Una giornata che si aprirà alle 10 all’insegna di laboratori non solo per bambini ma anche per adulti: si inizierà con l’officina del pallet per proseguire con un laboratorio di riciclo per decorazioni natalizie. Sino alle 18, sempre per i più piccoli, verranno proposti il colore della natura e delle emozioni, il tocco come l’espressione dell’anima. Non solo: con “insegniamo il massaggio ai nostri bambini” e “bauletture: un viaggio tra lettura e movimento alla scoperta dei cani” ci sarà spazio, quindi, anche per il rapporto bambini-animali. E ancora: la danza delle mani, mandala per Babbo Natale e costruiamo un gioco per il tuo animale i piccoli potranno divertirsi e creare contemporaneamente. Parallelamente si svolgeranno i laboratori rivolti non solo ai più giovani, tra i quali il riciclo creativo di tessuti dismessi e materiali di recupero, il laboratorio di oli essenziali, pacchetti e confezioni natalizie con materiale riciclato, preparazione della zuppa sociale, tisane ayurvediche e l’iniziativa “tutti giù per terra, scopriamo il potere creativo delle terre naturali”. Si potranno realizzare le decorazioni natalizie con materiale naturali e la serata sarà allietata con la danza Kalbelia.

Da sottolineare l’escursione in barca elettrica nel canale di Terramaini dalle 10:00 alle 14:00.