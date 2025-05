A Pirri, i parcheggi di via Newton versano in condizioni critiche a causa della presenza di numerose buche che rendono l’area pericolosa e difficile da percorrere. A segnalare il problema è Ivan Palla, che attraverso Casteddu Online lancia un allarme corredato da immagini eloquenti: “L’area è molto frequentata, ci si allena sia chi frequenta la palestra che i campi da padel”. La situazione, secondo Palla, si protrae da tempo ed è in costante peggioramento: “Pericolo non indifferente sia per le macchine che per gli scooter, si sono creati dei buchi all’interno dell’asfalto”. Le criticità aumentano nelle ore serali: “L’area è poco illuminata, e soprattutto la sera, per chi fosse distratto o per qualunque altro motivo può veramente farsi del male”. L’appello rivolto alle autorità competenti è inequivocabile: serve un intervento urgente per ripristinare le condizioni di sicurezza e mettere fine a un disagio che coinvolge automobilisti, motociclisti e pedoni.