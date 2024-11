Pirri, fondi donati a un’associazione di volontariato in ricordo di Perla

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I denari avanzati andranno a favore di altri felini in difficoltà. Non ce l’ha fatta la gattina investita in via Riva Villasanta, sedata per metterle il sondino esofageo, non si è più svegliata. “Speravamo che questa storia avesse un finale diverso” hanno comunicato le volontarie che hanno tentato l’impossibile per la gatta. Era scattata la solidarietà nei confronti del povero animale: un gravissimo trauma cranico e una frattura della branca mandibolare. Per alcuni giorni è rimasta stabile, senza però mangiare. Alimentata con le flebo, necessitava di un sondino, in attesa dell’intervento. Ma Perla non ce l’ha fatta e il frutto del buon cuore di chi ha partecipato alle cure mediche della gattina è stato donato a favore di altri 4 zampe meno fortunati.