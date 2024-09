Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pirri, caos in via Riva Villasanta: l’ondata di pioggia sbalza l’auto che finisce sui paletti in mezzo ai rifiuti. Bomba d’acqua su Pirri, ecco il risultato: auto letteralmente spazzate via, sino a inclinarsi e finire contro i bordi della carreggiata, coi motori pieni d’acqua e danni forse irreparabili. Nella foto di Davide Loi la situazione di grave emergenza in via Riva Villasanta subito dopo il nubifragio delle 14,30. Il fiume d’acqua altissimo è poi scivolato verso piazza Italia e via Italia, con allagamento anche di via Santa Maria Chiara. Disagi anche in via Risorgimento e nelle strade vicine, fortunatamente il temporale è durato soltanto poco più di dieci minuti.