Pirri, buone notizie per gli amanti della bici: completati i percorsi ciclo-pedonali di Terramaini

Da viale Pisano a via Vesalio, da via Cugusi a via Newton, concluse le opere di collegamento ciclo-pedonali di Cagliari, con attraversamenti pedonali rialzati e l’installazione del pulsante per la chiamata semaforica ad altezza ciclista per attraversare in sicurezza la rotonda di viale Pisano. Non mancano gli spazi per il parcheggio delle bici nella fermata metro di via Vesalio.

” La pandemia ha portato una consistente accelerazione su tutta una serie di politiche collegate al miglioramento della qualità della vita e all’ambiente nel quale viviamo. Uno dei problemi cui si è data maggiore spinta è proprio quello delle politiche di una mobilità sostenibile. Le piste ciclabili rappresentano il punto nodale per promuovere una mobilità eco-sostenibile. L’uso della bicicletta, un mezzo a impatto ambientale zero, è la nostra sfida contro l’inquinamento e il traffico.

“È con grande soddisfazione – aggiunge Riccardo Cabras, presidente della Commissione di Viabilità della Municipalità di Pirri, – vedere realizzate queste importanti opere per la mobilità sostenibile. Tutti noi, abitanti di Pirri attendevamo da anni di rompere questo isolamento e con il collegamento alle piste ciclabili del parco di Terramáini ed alle altre piste ciclabili di Cagliari poter raggiungere i più importanti ed interessanti punti strategici della città (Molentargius, Poetto, ecc.)”.

“Come abbiamo definito nel nostro programma di governo per la città di Pirri, uno dei punti fondamentali è l’accessibilità e sostenibilità. Questa è la direzione giusta per migliorare i collegamenti tramite mobilità sostenibile tra Pirri e Cagliari e successivamente con l’intera Città Metropolitana di Cagliari, dice Maria Laura Manca, Presidente della Municipalità di Pirri, La Municipalità ha apprezzato la collaborazione dell’Assessore Alessio Mereu e auspica di poterne beneficiare anche nel prossimo futuro per concorrere a superare, insieme, i disagi all’interno del territorio della Municipalità.”