Pirri, auto mal parcheggiate e il bus non passa: “Succede ogni mattina”

Auto mal parcheggiate e il bus non passa: “Ogni mattina si perde tanto tempo in fila a causa di chi non rispetta le soste autorizzate. È una questione di rispetto verso chi lavora o deve recarsi in ospedale, basterebbe solo un po’ di civiltà in più” afferma un automobilista.

Non è una novità quella che i bus cittadini rimnagano imbottigliati perché impossibilitati a transitare per le vie cittadine a causa di una o più auto parcheggiate in modo errato. L’ultima segnalazione giunge da via Risorgimento: pochi minuti di attesa, alla fine, ma che potrebbero rivelarsi fatali in caso di emergenza. “Non è piacevole perdere tempo quando si va a lavoro, ma penso a chi ha necessità urgente di una prestazione sanitaria – spiega F.C. di Pirri – e non è tollerabile che il traffico rimanga paralizzato per colpa di chi non ha alcun rispetto verso le basilari norme che disciplinano la circolazione stradale”.