Pirri, auto in fiamme in via Trexenta: intervento dei vigili del fuoco nella notte

Fiamme nella notte a Pirri, auto distrutta dal rogo.

I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti in via Trexenta, a Cagliari, per l’incendio di un’auto in sosta.

Solo il tempestivo arrivo della squadra di Pronto intervento ha evitato la propagazione delle fiamme alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze e all’abitazione adiacente.

Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale, con la bonifica di alcuni focolai residui.

Le fiamme hanno danneggiato la facciata dell’abitazione adiacente e alcune auto in sosta vicine.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.