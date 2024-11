Pirri, aria di Natale con i mercatini al parco e a casa Siddi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un appuntamento puntuale, atteso, che ogni anno regala quell’atmosfera in più al periodo delle feste: sono le bancarelle colorate che riempiranno i percorsi dell’ex Vetreria e Casa Siddi.

“Anche quest’anno presentiamo il nostro mercatino di Natale”, annuncia la Presidente della Municipalità Maria Laura Manca, ”dove saranno protagonisti i nostri hobbisti nel parco della Ex Vetreria, e nella corte interna, per i giorni 13, 14, 15 e 22 dicembre. Siamo felici di offrire alla comunità Pirrese momenti di intrattenimento e di svago per celebrare la magia tanto attesa di questo periodo dell’anno. Oltre alle esposizioni infatti ci saranno anche spettacoli a livello amatoriale”.

“È stato un lavoro congiunto tra commissione, consiglio, gli hobbisti e alcuni artisti che hanno fin da subito dato la disponibilità nel realizzare questi eventi, per la quale ringraziamo fortemente”.

“Ieri mattina”, conclude la Presidente Manca, “abbiamo voluto incontrare, insieme al Presidente della Commissione Eugenio Spiga, una delegazione di Hobbisti per definire alcuni dettagli dell’organizzazione e l’entusiasmo è stato coinvolgente. Il nostro obiettivo è animare e vitalizzare Pirri. Per questa ragione stiamo lavorando a diffondere l’informazione attraverso i nostri canali social per promuovere e rafforzare queste iniziative. Annuncio infatti che ci saranno due location: la Vetreria, il suo parco e Casa Saddi dove con l’Associazione Symponia anche quest’anno organizzano una propria esposizione”.

Le date: i mercatini di Natale sono previsti al parco della vetreria per i giorni 13, 14, 15 e 22 dicembre con spettacoli a livello amatoriale dalle 10.00 alle 20.00 a Casa Saddi14 e 15 dicembre dalle 10.00 alle 20.00.