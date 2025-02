Può capitare, non è la prima volta che un anziano ha necessità di un ausilio per rientrare a casa e, anche in questo caso, i social possono essere un valido sostegno per allertare più persone possibili al fine di far ricongiungere la famiglia. A conferma di ciò giunge la testimonianza della figlia di una signora che, due giorni fa, ha avuto bisogno dell’aiuto di tanti che, nei pressi del liceo artistico, è stata presa in carico da chi non ha sottovalutato la situazione bensì si è subito prodigato per l’anziana smarrita, allertando le forze dell’ordine e condividendo subito sui social la richieata d’aiuto. Pochi minuti, tante condivisioni e signora A.C., che si era persa, ha riabbracciato la figlia. “Condivido che i social siano sempre utili, coadiuvati anche dall’intervento delle forze dell’ordine” ha espresso la figlia.

Spesso “condannati” come inutili o pericolosi, i social network, invece, nati proprio come portali web finalizzati alla comunicazione interattiva, dimostrano di essere dei validi alleati anche in caso di estrema necessità, come in questo caso, che hanno lanciato e raccolto un appello importante e, grazie alle condivisioni di tanti che hanno letto in uno dei gruppi dedicato a Pirri, l’anziana signora ha potuto far presto rientro a casa.