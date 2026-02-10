All’Exmè di Pirri, nel quartiere di Santa Teresa, è tutto pronto per un Carnevale speciale dedicato alle famiglie che durante l’anno si rivolgono a Domus de Luna per ricevere alimenti e beni di prima necessità attraverso il progetto “TiAbbraccio”.

L’appuntamento è per mercoledì 11 febbraio a partire dalle 16, quando la consueta distribuzione si trasformerà in un pomeriggio di festa con musica e uno spettacolo di giocoleria pensato per coinvolgere bambini e adulti. Accanto alla spesa non mancheranno zeppole e chiacchiere per tutti.

Sono attualmente 3.550 le famiglie e 2.513 i minori sostenuti attraverso i progetti di Domus de Luna. Il Centro Exmè rappresenta uno dei presìdi principali di questo impegno quotidiano nel quartiere, tra attività educative, servizi e sostegno alle fragilità. L’11 febbraio sarà dedicato proprio a loro, ai bambini e alle famiglie che ogni giorno trovano all’Exmè un punto di riferimento.