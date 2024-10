Pioggia, temporali e vento: arriva un weekend di super maltempo in Sardegna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva un fine settimana di super maltempo che in poche ore traghetterà la Sardegna nell’autunno che tarda ad arrivare.

Sarà dunque un weekend all’insegna di temporali, pioggia e vento un po’ su tutta l’isola ma in particolare nella zona meridionale: agli sgoccioli l’alta pressione africana incalzata da una perturbazione atlantica: già domani, sabato, è previsto maltempo con forti venti, le zone più colpite saranno le aree centrali della regione, le coste orientali e la zona di Capoterra, nel cagliaritano. Si attendono quantità di pioggia notevoli: 30-40 millimetri in 6 ore. I venti soffieranno da sud est con una media di 20 chilometri all’ora e punte di 40 nelle zone occidentali. In calo le temperature, minime comprese da 16 a 20 gradi, nel nuorese si arriverà a 8 gradi. Mari molto mossi per tutto il week end. Domenica migliora ma con forte instabilità, maltempo è previsto anche nei primi giorni della prossima settimana.