Pioggia e neve in Sardegna? Solo un miraggio e per i più audaci spunta il costume da bagno

Per molti è una tradizione quella del bagno, come buon auspicio, fuori stagione: anche con il freddo, sfidare l’acqua gelida è un rito irrinunciabile ma, in questi giorni, le temperature sono miti e gradevoli e invitano, ancor di più, a godere dei magici colori cristallini del mare. La natura, inoltre, ha fatto il suo dovere: via le alghe dalla prima spiaggia, Porto Pino ha riacquistato il suo totale splendore e, osservando bene le immagini di chi galleggia e nuota, è pressoché impossibile notare le differenze tra estate e inverno. Se per gli amanti del mare questo è un dono, chi predilige paesaggi innevati e gli scarponi imbottiti è rimasto deluso. Tutto tace dal massiccio del Gennargentu, a 1.829 metri d’altezza, della neve nemmeno l’ombra. Per il momento solo sole e qualche nuvola, si auspica che le prossime settimane siano più invernali che primaverili: non rimane, quindi, che contemplare il sole che saluta l’inizio del nuovo anno.