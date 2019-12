“Pinocchio, le storie cantate”: con burattini, personaggi di figura e solisti dell’Orchestra popolare italiana

Penultimo appuntamento in programma per la trentesima edizione del festival “ Oltre i confini ”, c urato dal Teatro Actores Alidos .

Mercoledì 11 dicembre, alle ore 21, al “Centro Intrepidi Monelli” di Cagliari, verrà messo in scena “Pinocchio, le storie cantate”, un concerto e uno spettacolo teatrale, con burattini, personaggi di figura e solisti dell’Orchestra popolare italiana del Parco della Musica di Roma. L’allestimento, i canti e le storie sono curati da Ambrogio Sparagna, mentre le maschere e i burattini da Maurizio Stammati, e gli strumenti musicali da Erasmo Treglia e da Marco Iamele.





La rassegna è patrocinata dagli assessorati regionali dello Spettacolo e del Turismo, e dalla Fondazione di Sardegna, e si concluderà il 16 dicembre prossimo a Cagliari.