Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che salva i migranti fa il pieno di voti alle Europee

“Mi state sommergendo di affetto. Sono davvero grato a tutti coloro che hanno deciso di impegnarsi a sostegno della mia candidatura permettendomi di raggiungere questi risultati. È merito di ciascuno di voi ed io mi impegnerò a portare la vostra voce in Europa.” Sono le parole commosse sul proprio profilo facebook, di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che in questi anni ha soccorso e salvato migliaia di migranti. Candidato alle elezioni europee nelle liste Pd-SE nel collegio Italia centrale e insulare ha fatto il pieno di voti con 135mila preferenze, solo in Sardegna 19.458.