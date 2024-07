Pietre e conchiglie nel bagagliaio e nel camper: due coppie di turisti fermate a Olbia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nelle mattinate di ieri e di oggi, nel corso delle ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia – Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una coppia di Latina in partenza per Civitavecchia e una di tedeschi diretti a Genova con al seguito pietre e conchiglie prelevate dalle spiagge di Budoni. Il maltolto è stato rinvenuto all’interno del bagagliaio dell’auto per la prima coppia, mentre, per la famiglia di tedeschi, il tutto era custodito all’interno del camper. Quanto sequestrato è stato consegnato alla sezione operativa territoriale dell’Agenzia delle Dogane per le attività d’ufficio.