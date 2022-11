Picchiava passanti e passeggeri senza motivo, arrestato a Sassari un algerino di 19 anni

Picchiava i passanti senza motivo: arrestato a Sassari un algerino di 19 anni. È lui l’autore dell’aggressione di qualche giorno fa di una donna su un bus a Quartu, che ha raccontato tutto ai carabinieri e a Casteddu Online. Sempre sabato, a bordo del treno da Cagliari a Oristano, è stato fatto scendere e denunciato per interruzione di pubblico servizio dai carabinieri della stazione di Villacidro per avere importunato alcuni passeggeri. Ieri, a Sassari, nei pressi della stazione ferroviaria, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sassari sono intervenuti dopo che alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un cittadino straniero che senza motivo picchiava i passanti. Giunti sul posto, i militari sono riusciti ad individuare l’autore il quale, durante le procedure di identificazione e per guadagnare la fuga, si è scagliato contro i carabinieri che però sono riusciti a bloccarlo. Si tratta di Mohammed Nasri un algerino di 19 anni, disoccupato, in Italia con regolare permesso di soggiorno. Al termine degli accertamenti di rito è stato dichiarato in arresto per violenza e resistenza a un pubblico ufficiale, custodito all’interno delle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, durante il quale è stato disposta la custodia cautelare in carcere.

Ha cercato di dare una testata a un brigadiere davanti al giudice. Le sue foto e il vocal di un conducente del Ctm hanno fatto oggi il giro delle chat Whatsapp della città.