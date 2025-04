Dramma a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una ragazzina di soli 14 anni è stata picchiata e violentata in strada da un ragazzo conosciuto sui social. Il 21enne, di origini africane e residente a Rozzano, ha adescato la 14enne in chat con modi affabili e carinerie di circostanza che hanno portato all’incontro fra i due nel pomeriggio di ieri. Prima una normale passeggiata, poi il 21enne ha portato la giovane in un’area dismessa in via Vercelli. Lì è iniziato l’orrore. Fortunatamente, un abitante della zona ha sentito le urla della ragazzina e ha allertato il 112. Le forze dell’ordine hanno quindi proceduto all’arresto del ragazzo, per il quale – a causa dei modi estremamente violenti- è stato necessario l’intervento di un’ altra pattuglia. Il 21enne si trova ora in carcere in attesa dell’interrogatorio di covalida mentre per la giovanissima vittima i medici hanno stabilito 50 giorni di prognosi.