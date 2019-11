Piazza Repubblica, multati i fruttivendoli in strada: operazione della Polizia Locale e della Finanza

Piazza Repubblica, multati i fruttivendoli in strada: operazione della Polizia Locale. Anche questa settimana sono continuati i controlli della Polizia Locale e della GdF nel contesto urbano. In particolare l’attività di controllo e’ stata esercitata sul fronte del contrasto al commercio ambulante abusivo. I controlli effettuati da parte della Municipale e dei militari della Guardia di Finanza hanno riguardato diversi venditori ambulanti presenti nella piazza Repubblica e nelle strade adiacenti; due di questi sono risultati non in regola con il conseguente sequestro della merce posta in vendita oltre alla prevista applicazione della sanzione amministrativa.