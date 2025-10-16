Nel consiglio comunale di ieri, all’interno della proposta di delibera sul quartiere di Santa Teresa a Pirri, Roberto Mura ha presentato un emendamento per includere anche Piazza dei Carrubi nel progetto di riqualificazione. “Questa piazza si trova in un grave stato di degrado e i residenti da anni chiedono parcheggi, un’area verde e illuminazione pubblica.

In occasione della votazione l’assessore Lecis Cocco Ortu ha dato parere favorevole ma la sua maggioranza ha comunque bocciato l’emendamento, di fatto sfiduciando il suo assessore in un momento delicatissimo.

È il classico esempio di una politica che è totalmente disinteressata rispetto ai problemi dei cittadini e che una il consiglio comunale per ripicche personali.

Io continuerò a lavorare perché piazza dei Carrubi venga riqualificata” spiega Roberto Mura, Alleanza Sardegna.