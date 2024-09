Pericolo a Capoterra, una strada a senso unico ma manca il cartello di divieto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Automobilisti disorientati, l’ultimo episodio solo pochi giorni fa, alla guida del mezzo, che ha imboccato nel senso vietato la via Montello, un turista che si è giustificato spiegando di non aver visto il cartello di divieto. E infatti è assente, “da circa tre mesi” spiega il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda. “Le strade del centro storico sono piene di difetti e non soltanto a livello di segnaletica stradale, anche per le numerose buche. La viabilità è fondamentale per la sicurezza dei pedoni e di chi guida, purtroppo la segnaletica presente non copre neanche il 50% del territorio locale, quel poco che c’è, è coperto da vegetazione non potata. Le conseguenze possono essere molto serie”.