Pericolo a Capoterra, stop bruciato in via dei Fagiani a Frutti d’Oro

“Ho rischiato di essere presa in pieno più di una volta”.

Una questione messa al centro dell’attenzione da cittadini e residenti della zona che devono fare i conti con chi, sbadatamente o menefreghisti, ignorano lo stop e mettono, così, a rischio la sicurezza propria e degli altri. I casi di mancata precedenza sono tanti, a tal punto da invocare il completamento della segnaletica orizzontale al fine di attirar l’attenzione di chi, magari, non nota il cartello posizionato in prossimità dell’incrocio. “Da poco un automobilista mi stava per prendere in pieno perché convinto di avere la precedenza” spiega una cittadina. “È assurdo pensare che debba servire la segnaletica per capire che in un incrocio del genere ci si deve fermare per non rischiare un incidente” commenta un altro: insomma, con o senza la segnaletica orizzontale, la prudenza non dovrebbe mai mancare, “ma non nuoce.