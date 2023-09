Perfugas in festa, centrato un “5+0” all’EuroJackpot: vinti 112mila euro

Nessuno “5+2” nel concorso EuroJackpot di martedì 5 settembre 2023, la cui combinazione è stata 9 11 13 15 25 Euronumeri 4 e 9. Nell’ultima estrazione, riporta Agipronews, da segnalare tre “5+1” da 399.833,90 euro centrati in Lituania, Polonia e Spagna. Centrati poi sei “5+0” da 112.743,80 euro ciascuno, di cui due in Italia: il primo è arrivato a Genova, nella tabaccheria in via Posalunga 114R, mentre il secondo è stato centrato a Perfugas, in provincia di Sassari, presso l’edicola “Da Biccio” in via Garibaldi 1. Per il prossimo concorso, il Jackpot in palio sarà di 41 milioni di euro.