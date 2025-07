In via Cavour a Selargius è “da quasi un mese” mentre in via Basilicata da “oltre 3 mesi”: “Abbiamo segnalato tante volte ma momentaneamente il problema non è stato ancora risolto”.

Sgorga incessantemente creando disagi ai residenti che, impotenti, non possono fare altro che segnalare l’acqua che fuoriesce dal sottosuolo finendo dentro le prime griglie che incontrano lungo il percorso. Si susseguono le segnalazioni a riguardo al fine di sollecitare chi di dovere per un intervento rapido e risolutivo.

Ad Assemini, però, non solo acqua pura e potabile in strada, bensì anche quella della fogna che da giorni fuoriesce dal tombino: “Una puzza irresistibile sta accompagnando le calde giornate anche di questa estate – spiega FdI – la puzza proveniente dalle fogne si unisce alle fuoriuscite di acque nere dai tombini”.