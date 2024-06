Perde la battaglia contro vari tumori dopo due anni, Monserrato in lutto per la 43enne Sara Stazzu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Non ce l’ha fatta Sara Stazzu, la mamma 43enne di Monserrato in lotta, da circa due anni, con vari tumori che erano comparsi all’improvviso nel suo corpo. Il suo cuore ha cessato di battere alla Rsa di Flumini di Quartu dove si trovava ricoverata da qualche tempo. Lascia una figlia di appena 7 anni e il marito, Alberto Collu, che aveva aperto ben due raccolte fondi: “Se non riuscirete ad aiutarla per il tempo che le resta, potrete almeno aiutare me e nostra figlia”, questo l’appello che aveva lanciato pubblicamente. E, sempre pubblicamente (con l’appello rilanciato da Casteddu Online lo scorso 4 aprile, QUI la notizia), aveva raccontato tutta l’odissea sin dall’inizio: “A marzo 2022 Sara ha notato un piccolo rigonfiamento nella gengiva, dopo circa 2 settimane che il rigonfiamento non regrediva Sara si era recata dal dentista, che le aveva detto di non preoccuparsi perché era un granuloma. Questo apparente granuloma le era stato inciso e poi le era stato prescritto antibiotico, dicendole che tutto si sarebbe risolto lì. Invece no, la palla era ricresciuta in modo incontrollato e dopo una serie di visite era arrivata la prima diagnosi: sarcoma miofibroblastico operabile. Nella sfortuna ci sentiamo un po’ fortunati. Sara era stata operata a Parma e le era stata asportata l’intera mandibola inferiore ricostruendola con l’osso della cresta eliaca”.

Poi, però nuove complicazioni per la donna, per anni lavoratrice all’ex Brico di Elmas: “Il tumore non era un sarcoma miofibroblastico ma un rabdiomiosarcoma”. E, dopo qualche mese e tanta chemioterapia, con la 43enne che si era un po’ ripresa, nuova botta: “Una ecografia ha delineato uno strappo muscolare di 12 centimetri per 3 millimetri di profondità. Il 20 marzo 2024 ha eseguito una Tac: multiple nuove formazioni di tumore nella sede lombare, nei polmoni, nelle costole e in entrambi le creste iliache”. Dopo meno di due mesi dall’ultimissimo aggravamento, il decesso. In lacrime e chiusi nel dolore tutti i parenti di Sara, che per anni aveva lavorato al Brico di Elmas. Sui social tanti la stanno già piangendo: “Ora vola leggero, amore nostro. Ciao, Sara”.