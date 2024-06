Perde il controllo e si schianta contro un’auto in via delle Serre, centauro 28enne di Quartucciu in codice rosso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente in via delle Serre a Quartucciu tra una motocicletta guidata da un ventottenne residente in paese e una Toyota Yaris con al volante una donna. È stato il giovane centauro, stando ai rilievi fatti dalle forze dell’ordine, a invadere la corsia opposta e sbattere violentemente, frontalmente, con la vettura. Il 28enne è poi finito sull’asfalto, restando in parte incastrato nelle lamiere dell’automobile. Sul posto sono intervenuti, per i classici rilievi di legge, i carabinieri di Quartu. In azione anche i pompieri, che sono riusciti a liberare il ragazzo e affidarlo alle cure del 118. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu ma, dopo la paura iniziale, le sue condizioni sono parse meno gravi del previsto: ha riportato alcune fratture, la più importante all’altezza del bacino.