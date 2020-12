Per un bimbo di 4 anni non passa Babbo Natale: “Perchè sei cattivo”, maestre sotto inchiesta. Una vicenda davvero incredibile: un bambino di soli 4 anni punito a scuola perchè “troppo cattivo”, e lasciato a bocca asciutta senza regali, senza l’arrivo sospirato di Babbo Natale. La mamma in lacrime denuncia la vicenda sui social. E un vespaio di polemiche in Versilia, la zona della Toscana dove è avvenuta la vicenda. E’ infatti scattata da parte della scuola subito una indagine interna nei confronti delle maestre, particolarmente severe nei confronti del piccolo, per un gesto non proprio decisamente educativo. La preside ha chiesto scusa, il provveditore ha già anticipato sanzioni.