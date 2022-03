Pensionato vittima di una truffa online mentre si trova in vacanza a Calasetta, denunciate 3 persone.

Ieri a Calasetta, a conclusione di una serie di accertamenti investigativi, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un 45enne romano, operaio, con precedenti denunce a carico, una sua concittadina 48enne disoccupata e incensurata e una 24enne residente in provincia di Padova, disoccupata, anche lei nota alle forze dell’ordine. Tutti e tre in concorso hanno risposto ad un’inserzione di vendita di quattro cerchi in lega per autovettura, pubblicata sul noto sito on-line “subito.it” da un 74enne bellunese, residente a Pieve di Cadore, pensionato e incensurato, inducendo quest’ultimo con artifici e raggiri a versare su tre diverse carte di credito prepagate, intestate ai tre indagati la somma complessiva di 1980 euro, senza peraltro che il prodotto contrattato giungesse mai a destinazione. La vittima è stata indotta a compiere sulla tastiera del bancomat delle operazioni dettate dai truffatori che hanno prodotto non un arricchimento del suo conto ma un impoverimento, con grande rammarico del 74enne. I militari di Calasetta hanno preso in carico tale situazione a seguito di una querela formalizzata presso il comando dal pensionato che si trovava in vacanza nella nota località balneare.