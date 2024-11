Ragazzo investito nello scontro tra due auto a Villasimius: uno dei conducenti era ubriaco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Questa notte, a Villasimius, i carabinieri della Stazione locale, con il supporto del Radiomobile di San Vito, sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 17, al chilometro 32, in località Capo Boi, per un sinistro stradale che ha coinvolto due veicoli.

Nel sinistro sono stati coinvolti un fuoristrada, condotto da un 57enne, e un’utilitaria, condotta da un uomo di 35 anni. Dalle prime verifiche è emerso che il primo, nei pressi di una fermata dell’autobus, ha invaso la corsia opposta, andando in collisione con l’utilitaria che stava sopraggiungendo in quel momento. L’impatto ha causato il ribaltamento dell’utilitaria, che si è fermata nei pressi dell’ingresso della struttura ricettiva “Capo Boi”, investendo un pedone in attesa dell’autobus.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure al pedone investito, successivamente trasportato presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari per ulteriori accertamenti.