Pauroso incidente sulla Ss 387, in territorio di Selargius, all’altezza del canile Shardana. Tre automobili, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. Risultato: lunghissime code di automobili e, purtroppo, anche dei feriti. Sul posto sono già arrivate ben quattro ambulanze, due sono già ripartite verso Cagliari con i feriti a bordo. Sul posto, in azione, anche la polizia Locale, agli ordini del comandante Marco Cantori.