Pauroso incidente sulla 196 a Villacidro, auto finisce fuori strada e si ribalta: 30enne all’ospedale

Pauroso incidente sulla Ss 196, all’altezza di Villacidro. Un trentenne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del volante ed è volato fuori strada, ribaltandosi con l’auto. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco di Sanluri: il guidatore è stato subito soccorso e trasportato in ospedale dal 118: al momento non si hanno notizie precise sulle condizioni di salute. Sul posto presenti anche i carabinieri per i classici accertamenti e rilievi di legge.