Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, distaccamento stagionale di Pula, intorno alle 12 di questa mattina, per un incendio che ha coinvolto un’auto in marcia lungo la SS 195, in prossimità dell’ingresso del centro abitato.

Una squadra sul posto ha provveduto a spegnere le fiamme, mettere in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Nessuna persona risulta coinvolta.