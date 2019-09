Un altro incidente sulle strade della Sardegna, stavolta è il turno della nuova 554, la lunga lingua d’asfalto che dista pochi chilometri da Cagliari. Due furgoni e un’auto si sono tamponati. Non ci sarebbero feriti: i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza tutta la zona teatro del tamponamento.