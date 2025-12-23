Pomeriggio su paura sull’A1 Milano- Napoli, fra Caianello e Capua. Un’autobotte che trasportava GPL è stata tamponata da un camion, prendendo fuoco.

Sanitari e vigili del fuoco sono giunti sul posto, fortunatamente a parte i disagi alla viabilità e le lunghissime code non si sono registrati feriti.

Grande lavoro da parte dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto, riaperto nel tardo pomeriggio.

Gravi i danni ad un autogrill di Teano a seguito dell’esplosione ma anche in questo caso nessuno è stato ferito.