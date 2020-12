Auto in fiamme mentre corre sulla strada provinciale, paura a Selargius

Dopo una richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari è intervenuta questa mattina intorno alle 8:30 per l’incendio di un’autovettura in transito sulla strada provinciale 15.

Il conducente si è reso conto in tempo che dal vano motore usciva del fumo, così, fermato il veicolo, si è messo in sicurezza e ha chiesto aiuto al numero di emergenza 115.

Gli operatori VVF giunti sul posto con un’autopompa, hanno tempestivamente spento il rogo e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale evitando la propagazione delle fiamme ed coinvolgimento dell’intero veicolo,

i danni evidenti sono limitati nella parte anteriore e nel vano motore.

Le cause probabili cause del rogo sono dovute a un problema elettrico o surriscaldamento di parti del veicolo.