Momenti concitati circa un’ora fa per la salute di una concittadina, la febbre e le convulsioni, la preoccupazione dei familiari che hanno chiamato i soccorsi. Per non perdere tempo è giunto l’elisoccorso dell’Areus, con il verricello le unità mediche sono giunte dalla piccola paziente che, una volta stabilizzata, è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.