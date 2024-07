Paura in viale Marconi, un ragazzo attraversa a piedi tra le corsie: “Ho rischiato di investirlo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Come attraversare la strada in modo sbagliato e folle, soprattutto se si tratta del viale Marconi tra Cagliari e Quartu? Ecco, basta vedere il filmato in allegato all’articolo per capire quanto sia possibile, a volte, per un automobilista, trovarsi faccia a faccia con una possibile tragedia. È quanto capitato a una cagliaritana, Ida Giua, che stava guidando la sua Volkswagen Polo in tutta tranquillità quando si è vista tagliare, per giunta in diagonale, la strada, da un giovane che ha poi miracolosamente raggiunto il lato del centro commerciale. Questione di centimetri, di pochissimi secondi, forse anche solo uno, se il folle non è stato travolto. A registrare il fatto è stata la dashcam posizionata a bordo della macchina dalla donna. “Tutto è successo a pochissima distanza dal punto in cui era stato investito e ucciso, due anni fa, un ciclista”, ricorda, ancora scossa, la guidatrice. Che ha voluto rendere pubblico il suo filmato per far comprendere il rischio che ha corso.

“Se l’avessi investito? Mi avrebbero accusata di omicidio colposo?”, chiede, retoricamente, la Giua. Che termina con una delle classiche frasi che scrivono spesso, sui social, i lettori, commentando articoli di morti: “Eh, ma era un bravo ragazzo!”.