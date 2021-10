Paura in piazza Michelangelo a Cagliari: bambino investito da un’auto e trasportato all’ospedale

Paura in serata in piazza Michelangelo a Cagliari. Un bambino, per cause ancora da chiarire, è stato investito da un’automobile. Il guidatore si è subito fermato per prestare i primi soccorsi al piccolo, che era insieme ai suoi genitori. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia Locale. Il bimbo è caduto ed ha riportato alcune ferite, ecco perché è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Brotzu in codice giallo. Il guidatore della macchina è stato poi sottoposto all’alcoltest.