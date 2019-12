Paura a Villaputzu: un tetto scoperchiato e sbalzato dal vento a 50 metri di distanza. Momenti di paura e tensione a causa del vento anche a Villaputzu, in via Nazionale, per lo scoperchiamento di una tetto di circa 60 mq costruito in lastre di lamiera grecata che, a causa del vento, è stato sbalzato a 50m di distanza causando danni alla copertura di altri due edifici. Sul posto per mettere in sicurezza la zona sono intervenuti i vigili del fuoco.