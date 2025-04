Un brutto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi in località “Su Moriscau”, a Sestu, all’interno di un capannone industriale. Le fiamme hanno coinvolto due container motrici, che secondo le prime informazioni sarebbero vuoti o contenenti solo una minima quantità di materiali. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che stanno ancora operando per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Al momento non si segnalano feriti, ma restano da accertare le cause del rogo. Le autorità competenti stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’evento e valutare eventuali danni alla struttura.