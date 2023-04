Paura a Serrenti, auto prende fuoco lungo la Ss 131: illesa la conducente.

Ieri a Serrenti i Carabinieri delle Stazioni di Sanluri e di Furtei sono intervenuti, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco di Sanluri, lungo la strada statale 131. In direzione nord, all’altezza del chilometro 35 + 100, era stato segnalato un veicolo in fiamme. Si trattava di un Fiat Scudo intestato e condotto da una quarantacinquenne di Sorgono, residente a Tonara, imprenditrice. L’incendio si è sviluppato per cause accidentali dal vano motore mentre il veicolo era in marcia. La donna, conservando il necessario sangue freddo, ha immediatamente fermato il mezzo nella prima piazzola di sosta. All’intervento dei Vigili del Fuoco il mezzo era quasi completamente distrutto. È stato poi rimosso a cura di un soccorso stradale autorizzato e convenzionato, il cui intervento è stato richiesto dai militari dell’Arma. La viabilità ha subito leggeri rallentamenti. I documenti di guida e di circolazione della donna sono risultati in ordine.