Ore di paura questa mattina a Selargius, dove una valigia abbandonata davanti a un’abitazione di via Toscana ha fatto scattare l’allarme. L’episodio si è verificato intorno alle 9.20, dopo la segnalazione di un cittadino che ha notato il bagaglio sospetto.

In via precauzionale, l’area è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno eseguito una verifica approfondita con strumenti ispettivi ed endoscopici. L’ispezione ha escluso qualsiasi rischio: all’interno della valigia sono stati trovati solo effetti personali, senza traccia di materiali esplosivi o pericolosi.

Sono in corso accertamenti per capire se il bagaglio sia stato rubato e poi abbandonato, oppure dimenticato accidentalmente.

L’intervento ha permesso di riportare la situazione alla normalità nel giro di poco tempo, confermando l’efficacia dei controlli sul territorio e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.