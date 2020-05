Paura a Selargius, auto in fiamme in via Spano: fuoco vicino alle case

Paura in tarda serata a Selargius, in via monsignor Spano. Un’automobile, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco all’improvviso. È stato lo stesso proprietario a chiamare, disperato, i Vigili del fuoco. Dalla caserma del comando provinciale di Cagliari è arrivata una squadra di pompieri che è riuscita a domare il rogo. Più di un residente della zona ha detto di aver sentito un boato e, poi, le fiamme, non molto distanti dalle case. La situazione dovrebbe comunque essere sotto controllo e, al momento, non è possibile escludere nessuna ipotesi, da un possibile corto circuito a un atto doloso. Qualche aggiornamento potrebbe arrivare nelle prossime ore.