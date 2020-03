Paura a San Vito, stufa a pellet prende fuoco: salve una donna e le sue figlie

San Vito, incendio di una stufa a pellet al primo piano un’abitazione: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza gli ambienti coinvolti della struttura.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala 115, la squadra di pronto intervento “8A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Vito è intervenuta, intorno alle 10:40 circa, in via Torino a San Vito per l’incendio di una stufa a pellet al primo piano di un’abitazione.

Una donna e le sue figlie che si trovavano all’interno dell’abitazione sono scese in strada chiamando tempestivamente il numero di emergenza.

Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento del rogo che ha avvolto la stufa, evitando la propagazione fiamme all’intera struttura dell’abitazione, e hanno messo in sicurezza gli ambienti coinvolti.

Nessuna persona ferita o intossicata.

Le cause sono dovute probabilmente ad un problema tecnico della stufa.