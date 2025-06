Pomeriggio di panico per una famiglia quartese. Un incendio di sterpaglie nei pressi di via Giotto ha raggiunto la casa loro casa, purtroppo distrutta dal rogo. Salvi, per fortuna, tutti i componenti della famiglia.

È stato tratto in salvo anche un cagnolino, che era in un’altra casa. Fondamentale ancora una volta l’intervento del Nos e dei vigili del fuoco che in qualche ora hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Si indaga sull’origine del rogo.