Quartu Sant’Elena, una bomba distrugge il distributore automatico di una tabaccheria: forte boato nel cuore della notte, l’attività colpita è situata in piazza IV Novembre.

L’esplosione è stata sentita anche a diversi chilometri di distanza, tanta la paura tra i residenti. Al lavoro le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli edifici circostanti sono stati investiti dell’onda d’urto della violenta esplosione avvenuta verso mezzanotte, vetri in frantumi e macchine in sosta danneggiate che si trovavano a poca distanza dal tabacchino. Una donna è rimasta ferita dai vetri della finestra, dormiva in un appartamento vicinissimo al distributore automatico.

Tanta la solidarietà dei cittadini verso il commerciante preso di mira dai malviventi, oltre il distributore automatico anche la tabaccheria ha riportato danni rilevanti.