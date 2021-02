Paura a Quartu, mega incendio in un deposito di pneumatici: fiamme alte 20 metri

Paura a Quartu. In fiamme un deposito di gomme in via Pirastu. Sul posto sei squadre dei Vigili del fuoco che stanno cercare di contenere il rogo divampato nella struttura. Fiamme alte 20 metri. La zona è stata evacuata. I timori riguardano soprattutto le esalazioni dei fumi tossici derivanti dal rogo dei pneumatici.

L’intervento è in corso dalle 19:40 circa. Il vasto rogo ha coinvolto cataste di gomme per auto, masserizie e vegetazione.

I Vigili del Fuoco stanno evitando la propagazione delle fiamme ad altre attività e terreni adiacenti, all’interno dell’area coinvolta dal rogo ci sono vari automezzi in sosta. Al momento non si hanno notizie di persone ferite, sono in corso le verifiche per scongiurare la presenza di eventuali persone coinvolte.

Sul posto stanno operando varie squadre con vari automezzi e operatori. In via precauzionale si stanno recando gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e il nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena e gli agenti della Polizia Locale di Quartu.