Ancora un grave incidente: a Pirri una donna di 29 anni travolge con l’auto un senegalese di 47 anni

Paura a Cagliari per un altro grave incidente, questa volta in via Italia a Pirri, in un pomeriggio di pioggia battente. Una donna di 29 anni residente a Quartu, alla guida della sua auto, era diretta in Piazza Italia quando, arrivata all’altezza dell’intersezione con via Conte Verde, ha travolto e letteralmente fatto volare un uomo originario del Senegal di 47 anni, residente a Pirri, che passava da lì a piedi. Caduto a terra sull’asfalto, il senegalese è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e portato all’ospedale Brotzu in codice rosso. Da chiarire ancora l’esatta dinamica dell’incidente, anche per risalire alle rispettive responsabilità. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge.